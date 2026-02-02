Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ

Кирилл Хомяков — региональный руководитель Binance по странам Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Африки — в эксклюзивном интервью 24.kg о том, почему Кыргызстан попал в число приоритетов компании, что такое криптовалюта «по-простому», как новичку не стать добычей мошенников и зачем стране цифровой сом.

Фото 24.kg

Справка 24.kg Binance - крупнейшая в мире криптовалютная экосистема и международная торговая платформа по объему операций с цифровыми активами. Основана в 2017 году Чанпэном Чжао (CZ). Компания предоставляет услуги покупки, продажи и хранения криптовалют, а также запускает собственные технологии для цифровых платежей, блокчейна и Web3-инфраструктуры. Платформа работает более чем в 100 странах, обслуживая десятки миллионов пользователей.

— Дайте определение криптовалюте максимально просто, для широкой аудитории.

— Криптовалюта — это виртуальный актив, который создается и работает на технологии блокчейн. Условно ее можно разделить на три категории.

Первая — биткоин. Это отдельный класс: по-настоящему децентрализованный актив, никому не принадлежащий, крупнейший в мире.

Вторая — альткоины: все остальные токены. Их создают люди или компании, проекты бывают централизованные и децентрализованные. Некоторые несут функцию, некоторые — чисто развлекательные. Каждый день появляются сотни и тысячи новых, но выживают единицы.

Третья — стейблкоины. Это виртуальные активы, привязанные к национальной валюте — доллару, евро и так далее. Их цена не «скачет» как у биткоина, потому что они привязаны к курсу валюты, которой обеспечены. Грубо говоря, это цифровой формат денег, которые лежат в банке.

— Вы не раз говорили, что Кыргызстан — один из приоритетов. Почему?

— Кыргызстан небольшой по населению и экономике, и по чистому размеру рынка не может конкурировать со странами, где людей в десятки раз больше. Но важность страны для нас определяется не только объемом рынка.

Читайте по теме Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»

Кыргызстан — один из самых активных и продвинутых примеров по принятию и поддержке блокчейн-технологий на государственном уровне.

Есть страны, которые блокируют криптовалюты. Есть те, кто регулирует. А есть те, кто только готовится. Кыргызстан уже прошел важный путь: здесь действует регулирование, создаются новые правила, развивается инфраструктура.

Мы видим поддержку со стороны руководства страны, работу Национального совета при президенте, наличие регуляторной базы и понятные условия для участников рынка: пользователей, бизнеса, банков, платежных компаний. Когда государство признает технологию, регулирует ее и помогает внедрять — это дает результат.

— Как простому человеку в Кыргызстане зарабатывать на криптовалюте?

— Это вопрос образования. Криптоактивы — такой же инструмент управления капиталом, как золото, валюты, акции, облигации или депозит. Но со своей спецификой.

Индустрия еще молодая, объем рынка меньше, чем у традиционных активов, поэтому выше волатильность: сегодня +5 процентов, завтра -10, послезавтра +20. Это дает шанс на высокую доходность, но несет и высокие риски.

Мой совет новичкам: не начинать с больших сумм. Вкладывайте понемногу, параллельно повышая знания, пробуя разные стратегии. У нас есть бесплатная Binance Academy — большая библиотека материалов. Для Кыргызстана мы перевели более 100 базовых материалов на кыргызский язык. Причем не обязательно быть пользователем платформы: учиться можно бесплатно.

— Кому стоит идти в криптовалюту, а кому нет?

— Жестких «красных флагов» по людям нет. У нас самые разные пользователи. Но есть обязательные условия: человек должен быть совершеннолетним и пройти стандартную идентификацию (как в банке).

Чаще всего портрет пользователя в Кыргызстане — это 18–35 лет. Но криптоактивы используют не только для торговли: это и хранение, и платежи, и трансграничные переводы. Все зависит от задачи.

— Если сравнивать с золотом и акциями: насколько криптоактивы конкурентны как инвестиция?

— Если «отдалить масштаб» и смотреть не по дням и неделям, а с момента появления биткоина — это один из самых успешных активов в истории. Люди часто думают: «Я уже опоздал». Мы называем это FOMO — страх упустить. Но индустрия все еще на ранней стадии развития.

Да, на коротком отрезке бывает, что золото растет быстрее. Но на горизонте года и более уровни доходности несопоставимы.

Если у человека нет желания становиться ежедневным трейдером, разумная стратегия — купить качественный актив и держать его долгосрочно (холдинг), принимая волатильность как часть игры.

— Новички часто спрашивают: какие монеты надежнее?

— Не буду называть конкретные проекты — это всегда субъективно. Но есть золотой стандарт: DYOR — do your own research, сделай собственный анализ.

Потратьте 20–30 минут, чтобы понять, что покупаете:

зайдите на сайт проекта;

посмотрите команду (если ее нет — это тревожный сигнал);

поймите бизнес-модель: как проект зарабатывает и где реальное применение;

оцените комьюнити, активность, инвесторов, публичность.

Эти простые шаги сильно снижают риск попасть в откровенно недобросовестные истории.

— Где заканчивается ответственность платформы и начинается ответственность человека?

— В большинстве случаев атаки направлены не на биржу, а на пользователя. Мы много инвестируем в безопасность, инфраструктуру, страховочные механизмы. Но мошенники чаще используют социальную инженерию: заставляют человека самого передавать доступ.

Поэтому важны базовые правила, которые закрывают большую часть рисков:

включить двухфакторную аутентификацию; не переходить по незнакомым ссылкам, не открывать подозрительные файлы; использовать сложные пароли и не один пароль на все.

Мы также используем риск-скоринг и поведенческий анализ: устройство, геолокация, время входа, типичная сумма операций. При подозрениях просим дополнительное подтверждение или временно блокируем транзакцию до верификации.

— Кыргызстан активно обсуждает цифровой сом. В чем его смысл?

— Для государства важно сохранять сильную национальную валюту и управляемость финансовой системы. Цифровая национальная валюта дает возможность сочетать преимущества блокчейна и безопасность национальной валюты, которая находится в банке.

Кыргызстан уже имеет базу: регулирование, лицензированные площадки, поддержку инноваций. Это создает шанс стать региональным хабом.

Читайте по теме Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому

Практическая польза — дешевые и быстрые переводы. Представьте, как сложно и дорого отправить $10 тысяч из Кыргызстана в Бразилию через традиционные каналы. А цифровой формат может сократить время до минут и снизить комиссию.

Но запуск — это только первый шаг. Дальше важна экосистема: интеграции с банками, возможность удобной покупки, развитие платежных сценариев.

— Чего вы опасаетесь в развитии отрасли?

— Настроение людей часто зависит от цены биткоина. Когда он растет — эйфория. Когда падает на 10–30 процентов — начинают говорить, что это «обман» и «пирамида». Эти качели происходят регулярно.

Ключевой ответ — образование. Мы переводим материалы, локализовали приложение на кыргызский язык, запустили университетский тур: планируем охватить 36 вузов. И у нас появляется локальный менеджер по образовательным программам в Кыргызстане.

— Дайте короткий алгоритм для человека, который решил попробовать…

— Первое: пройти базовые курсы. У нас есть образовательная серия, где объясняется, что такое блокчейн, биткоин и как работают базовые операции.

Второе: протестировать без больших денег — начать с маленьких сумм, которые не жалко потерять.

Третье: выбрать стратегию — долгосрочно держать или трейдить. Торговля с плечом — только для профессионалов.

Постоянно повышать знания и следить за новостями индустрии и обновлениями продуктов.

— Какой главный миф вы бы хотели развенчать?

— Что криптовалюты якобы «для преступников» и «их нельзя отследить». На самом деле блокчейн прозрачен: историю транзакций можно проверить, и она доступна любому человеку. Уровень прозрачности здесь выше, чем у традиционной финансовой системы, и уж точно выше, чем у наличных.