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Техноблог

Павел Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер «сделал первый шаг» к становлению в качестве видеоплатформы. По его словам, просматривать видео в мессенджере уже намного удобнее.

Павел Дуров напомнил, что до сих пор ролики в различных чатах и каналах в Telegram отображались в том же формате, в котором они были загружены. Из-за этого пользователям приходилось скачивать гигабайты информации и ждать, пока видео полностью прогрузится. Проблемы возникали даже при просмотре коротких записей, отметил основатель мессенджера.

«С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи», — пояснил он.

По словам Павла Дурова, теперь благодаря нововведению мессенджер в зависимости от скорости интернета автоматически подбирает наиболее подходящее для того или иного ролика качество.

Ранее основатель мессенджера анонсировал появление в Telegram новых функций. Речь в том числе идет о возможности смотреть время редактирования публикаций и при необходимости досылать медиафайлы после отправки первоначального сообщения. Также объявлено о запуске сервиса Gateway, который позволит верифицировать телефонные номера.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309947/
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