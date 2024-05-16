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Техноблог

Отменить закон о возможном запрете TikTok в США через суд потребовали блогеры

Группа американских TikTok-блогеров подала иск в Федеральный суд США с требованием заблокировать закон, который предполагает продажу китайской платформы или ее запрет на территории Штатов. Об этом сообщило Reuters.

В группу пользователей TikTok, обратившихся в суд, в частности, вошли ветеран морской пехоты, продающий продукты своего ранчо, и блогер из Теннесси, которая продает печенье и рассказывает о воспитании детей. К иску присоединились тренер колледжа Северной Дакоты, снимающий видео о спорте, исполнитель хип-хопа из Миссисипи и выпускник колледжа Северной Каролины, который защищает права жертв сексуального насилия.

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В исковом заявлении говорится, что TikTok оказал серьезное влияние на жизнь американцев. Блогеры отмечают, что платформа является средством для самовыражения и формирования сообществ.

Иск с требованием заблокировать закон о возможном запрете TikTok в США в начале мая подала в суд и сама платформа. В заявлении говорится, что документ противоречит Первой поправке о свободе слова. Компания подчеркивает, что продажа TikTok невозможна «ни коммерчески, ни технологически, ни юридически». Кроме того, против отчуждения платформы выступает правительство Китая.

24 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в США, если его владелец, китайская технологическая фирма ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/294125/
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