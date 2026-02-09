Илон Маск: Первый город на Луне может появиться в течение 10 лет

Первый город может появиться на Луне уже менее чем через 10 лет. SpaceX считает такую цель для себя наиболее приоритетной, заявил основатель компании Илон Маск.

«SpaceX сместила свой фокус на строительство саморазвивающегося города на Луне, так как потенциально мы можем достичь этой цели менее чем за 10 лет, в то время как в случае с Марсом для этого потребуется более 20 лет», — написал он в X.

Маск отметил, что окно для полета на Марс открывается раз в 26 месяцев, а время в пути занимает порядка полугода. В то же время, сказал он, путешествия на Луну можно осуществлять раз в 10 дней, а полетное время составляет всего два дня. Вместе с тем основатель SpaceX указал, что компания «будет стремиться к постройке города на Марсе» и «начнет заниматься этим через примерно пять-семь лет».