Старт миссии Artemis. NASA впервые за 53 года отправило астронавтов к Луне

NASA впервые за 53 года отправило астронавтов к Луне.

Космический корабль «Орион» стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и отправился к Луне. На борту четыре астронавта. Запуск был произведен с помощью SLS, самой грузоподъемной и дорогостоящей ракеты-носителя среди всех ныне используемых.

В состав экипажа входят американцы Грегори Уайсмен (командир), Виктор Гловер и Кристина Кук, а также канадец Джереми Хансен.

Кристина Кук станет первой в истории женщиной, покинувшей околоземную орбиту, а Виктор Гловер — первый среди афроамериканцев, отправившийся к Луне.

Экипажу предстоит за 10 дней совершить облет Луны и вернуться на Землю.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем «Орион» была установлена на стартовой площадке 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде еще 20 марта.

Первоначально запуск «Ориона» должен был состояться в марте 2026 года, но 21 февраля пресс-служба NASA сообщила о его переносе «на неопределенный срок». Инженеры обнаружили неполадки с подачей гелия в ракете-носителе SLS, которая должна вывести корабль на околоземную орбиту.

Это станет вторым этапом в истории новой лунной программы США: первый этап программы «Артемида» завершился в декабре 2022 года. В рамках третьего этапа на Луну впервые за более чем 50 лет должны высадиться люди. Конечная цель программы NASA — создание перевалочной базы для полетов на Марс.
