Облет Луны. В NASA заявили о переносе миссии из-за неисправности ракеты

В NASA заявили о переносе лунной миссии Artemis 2 из-за неисправности ракеты. Ранее отмечалось, что четыре астронавта на корабле Orion должны были облететь Луну.

Руководитель NASA Джаред Айзекман сообщил, что агентство может отложить запланированный на март запуск пилотируемой миссии Artemis II.

«Понимаю, что люди разочарованы этим событием. Такое разочарование больше всего ощущает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому начинанию», — написал он в соцсети X.

Как указано в сообщении NASA, ракету Artemis II и корабль Orion могут вернуть в здание сборки. 21 февраля специалисты обнаружили перебои в подаче гелия к промежуточной криогенной двигательной ступени ракеты.

«Быстрая подготовка позволяет NASA потенциально сохранить апрельское стартовое окно, если потребуется отмена запуска», — говорится в сообщении.

Ранее Джаред Айзекман говорил, что полет «станет большим шагом к возвращению Америки на Луну». Предварительной датой старта изначально выбрали 6 марта. Сроки запуска ракеты ограничены, поскольку в марте всего пять дней, когда возможно реализовать миссию.