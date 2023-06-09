Мобильная игра из Кыргызстана вышла в финал международного конкурса

Мобильная игра для подростков «Тайна Сары-Куля» (Сары-Көлдүн сыры) из Кыргызстана вышла в финал международного конкурса Games for Change Award (награда за «Игры для изменений») в номинации «Лучшая игра для гражданского общества». Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в КР.

Игра посвящена проблеме детских браков в Кыргызстане. Она разработана общественным фондом «Открытая линия» при поддержке ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы «Луч света», финансируемой Европейским союзом.

Цель конкурса — отметить лучшие решения для социального воздействия и изменений. Победитель будет объявлен на ежегодном фестивале Games for Change 18-19 июля в Нью-Йорке (США).

«Тайна Сары-Куля» — это игровое мобильное приложение, призванное информировать аудиторию об опасности детских браков, важности образования, раскрытии потенциала и развитии лидерских качеств у девочек. Оно выполнено в жанре интерактивной истории, где все события разворачиваются в горном селе недалеко от Бишкека. Игрок может принимать решения за главную героиню, влияя и изменяя то, как развивается сценарий.

На данный момент более 40 тысяч игроков скачали мобильную игру, чтобы поиграть и узнать о детских браках. Исследование показало: игра «Тайна Сары-Куля» значительно укрепила убеждение, что детский брак — это преступление, повысила готовность игроков помогать друзьям, столкнувшимся с принудительным браком, и сделала девочек гораздо более уверенными в том, что они могут убедить своих родителей отказаться от брака путем диалога.

Игру можно скачать в Google Play Market и App Store.