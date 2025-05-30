Вся статистика о детях Кыргызстана теперь на одном портале

Национальный статистический комитет совместно с ЮНИСЕФ запустил интерактивный портал «Статистика о детях». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается, это современный цифровой инструмент, который позволяет в удобной и наглядной форме отслеживать ключевые показатели, касающиеся положения детей в стране по самым разным направлениям.

Его главная задача — обеспечить эффективный сбор, глубокий анализ и понятную визуализацию данных о детях. Портал даст возможность получать достоверные и детализированные (дезагрегированные) сведения, например, в разрезе регионов, по полу и другим важным характеристикам.

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