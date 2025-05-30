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Общество

Вся статистика о детях Кыргызстана теперь на одном портале

Национальный статистический комитет совместно с ЮНИСЕФ запустил интерактивный портал «Статистика о детях». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается, это современный цифровой инструмент, который позволяет в удобной и наглядной форме отслеживать ключевые показатели, касающиеся положения детей в стране по самым разным направлениям.

Его главная задача — обеспечить эффективный сбор, глубокий анализ и понятную визуализацию данных о детях. Портал даст возможность получать достоверные и детализированные (дезагрегированные) сведения, например, в разрезе регионов, по полу и другим важным характеристикам.

Что есть на сайте?

  1. Здоровье. Всесторонне, включая питание, ВИЧ, вакцинацию, здоровье матерей и детей, а также специфику подросткового здоровья (физического, психического, репродуктивного).

  2. Защита и благополучие. Данные о детях в интернатах, правосудии в отношении детей, проблемах детских браков, детского труда и общей семейной среде.

  3. Образование и развитие. Информация о доступе к образованию, его качестве, а также о досуге и культурной жизни детей.

  4. Социально-экономическое положение. Уровень детской бедности, доступ к социальной защите, воде, санитарии, вопросы инвалидности и государственные расходы на детей.

  5. Общие данные. Демографические характеристики и межсекторальные показатели, дающие комплексную картину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331014/
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