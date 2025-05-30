Вся статистика о детях Кыргызстана теперь на одном портале

Национальный статистический комитет совместно с ЮНИСЕФ запустил интерактивный портал «Статистика о детях». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Как отмечается, это современный цифровой инструмент, который позволяет в удобной и наглядной форме отслеживать ключевые показатели, касающиеся положения детей в стране по самым разным направлениям.
Его главная задача — обеспечить эффективный сбор, глубокий анализ и понятную визуализацию данных о детях. Портал даст возможность получать достоверные и детализированные (дезагрегированные) сведения, например, в разрезе регионов, по полу и другим важным характеристикам.
Что есть на сайте?
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Здоровье. Всесторонне, включая питание, ВИЧ, вакцинацию, здоровье матерей и детей, а также специфику подросткового здоровья (физического, психического, репродуктивного).
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Защита и благополучие. Данные о детях в интернатах, правосудии в отношении детей, проблемах детских браков, детского труда и общей семейной среде.
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Образование и развитие. Информация о доступе к образованию, его качестве, а также о досуге и культурной жизни детей.
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Социально-экономическое положение. Уровень детской бедности, доступ к социальной защите, воде, санитарии, вопросы инвалидности и государственные расходы на детей.
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Общие данные. Демографические характеристики и межсекторальные показатели, дающие комплексную картину.