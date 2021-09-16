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Техноблог

SpaceX отправила на орбиту четырех туристов. Они будут в космосе три дня

SpaceX отправила в космос ракету с полностью гражданским экипажем. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

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По их данным, в истории мировой космонавтики такого еще не было. На орбиту полетел экипаж, где нет ни одного профессионального космонавта.

Отличилась компания SpaceX, которая доверила корабль Crew Dragon четырем космическим туристам.

Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида сегодня в 06.03 (по бишкекскому времени). Спустя примерно 12 минут после запуска пилотируемый корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя. После двух включений собственных двигателей Crew Dragon вывели на орбиту.

Планируется, что корабль проведет на околоземной орбите три дня. Непрофессиональные космонавты, как ожидается, будут проводить в невесомости научные эксперименты.

Отметим, что полет оплатил основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Вместе с ним в космос отправились исследовательница Сиан Проктор, а также инженер Кристофер Семборски и сотрудница больницы Хейли Арсено.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/207299/
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