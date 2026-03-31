22:04
USD 87.45
EUR 100.28
RUB 1.08
Общество

NASA начало обратный отсчет до старта лунной миссии «Артемида-2»

Запуск космического корабля «Орион» запланирован на 1 апреля в 18.24 по времени Восточного побережья США (2 апреля в 00.24 по центральноевропейскому времени). Его экипажу предстоит за 10 дней совершить облет Луны и вернуться на Землю, пишет DW.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем «Орион» установлена на стартовой площадке 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде еще 20 марта. В экипаж войдут Рид Уайзман, Джереми Хансен, Кристина Кох и Виктор Гловер, который станет первым афроамериканцем, а Кох — первой женщиной-астронавтом, принимающими участие в лунной миссии.

Первоначально запуск «Ориона» должен был состояться в марте 2026 года, однако 21 февраля пресс-служба NASA сообщила о его переносе «на неопределенный срок». Инженеры обнаружили неполадки с подачей гелия в ракете-носителе SLS, которая должна вывести корабль на околоземную орбиту.

Это станет вторым этапом в истории новой лунной программы США: первый этап программы «Артемида» завершился в декабре 2022 года. В рамках третьего этапа на Луну впервые за более чем 50 лет должны высадиться люди. Конечная цель программы NASA — создание перевалочной базы для полетов на Марс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368309/
просмотров: 172
Версия для печати
Популярные новости
31 марта, вторник
22:00
Мэр Бишкека встретился с жителями аварийного дома на улице Фучика Мэр Бишкека встретился с жителями аварийного дома на ул...
21:45
NASA начало обратный отсчет до старта лунной миссии «Артемида-2»
21:20
В Бишкеке за нарушение техники безопасности приостановлена работа стройкомпании
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 апреля: без осадков
20:59
Бывшего главу УГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова этапировали в СИЗО-1