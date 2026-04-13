Первый космонавт Кыргызстана Салижан Шарипов встретился со школьниками Оша

В южную столицу с рабочим визитом прибыл первый космонавт Кыргызстана, Герой Кыргызской Республики Салижан Шарипов.

Как сообщили в мэрии, в рамках поездки космонавт встретился с учениками средних школ имени Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

Почетного гостя, являющегося 372-м космонавтом мира и 88-м космонавтом России, торжественно встретили заместитель мэра Оша Масуда Айдарбекова, генеральный консул РФ в Оше Роман Свистин, представители системы образования и школьники.

Салижан Шарипов рассказал учащимся о своих детских мечтах, пути к покорению космоса и деталях полетов. Он призвал молодежь упорно стремиться к своим целям и пожелал исполнения самых смелых желаний.

Визит приурочен к Международному дню космонавтики. В рамках мероприятия школьники представили выставку макетов и рисунков на космическую тематику, а также подготовили праздничную концертную программу.