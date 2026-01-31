Сколько получают космонавты и астронавты, находясь на орбите?

Российские космонавты за время шестимесячной экспедиции на орбите зарабатывают около 5,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных Bloomberg на русском.

Как рассказал космонавт Сергей Рязанский, во время полета его заработок составлял около $400 в день. За стандартную шестимесячную миссию эта сумма достигает $72 тысяч.

Фото из интернета. Космонавт Сергей Рязанский

Речь идет о выплатах за период непосредственного нахождения в космосе. Эти средства начисляются в виде надбавок за работу в особых условиях и выплачиваются сверх базового оклада.

Основная заработная плата российских космонавтов формируется из фиксированного оклада, который, по открытым данным, после первого полета составляет порядка 130–140 тысяч рублей в месяц, без учета премий и компенсаций.

Таким образом, основная часть дохода во время длительных экспедиций приходится именно на период работы на орбите.

Для сравнения, астронавты NASA получают оплату по иной системе. Они являются федеральными государственными служащими США и во время полета продолжают получать обычную зарплату без специальных «космических» надбавок. В зависимости от стажа, должности и уровня по федеральной шкале оплаты труда годовой доход астронавтов NASA составляет примерно от $100 тысяч до $160 тысяч.

Дополнительно астронавтам NASA выплачиваются лишь символические суточные — около $5 в день.

За шестимесячную миссию эта сумма составляет около $1 тысячи.

Таким образом, в отличие от США, где доход астронавтов во время полета практически не отличается от наземной зарплаты, в России значительная часть заработка космонавтов во время экспедиции формируется за счет суточных выплат и специальных надбавок за пребывание в космосе.