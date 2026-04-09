17:53
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Общество

В Кыргызстане пройдет фестиваль к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос

Фестиваль «Дорога к звездам», приуроченный к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, состоится в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве России в КР.

«Организаторы дали название «Дорога к звездам» серии просветительских мероприятий, потому что именно в Кыргызстане началась дорога к звездам для Салижана Шарипова и Сергея Корсакова. Здесь учились Андриян Николаев, члены первого отряда космонавтов Валентин Варламов и Марс Рафиков, монгольский и индийский космонавты. Сюда приезжали Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов и многие другие покорители космоса. В Бишкеке создавали аппаратуру для исследования Луны, Венеры и Марса», — говорится в сообщении.

Почетным гостем фестиваля станет первый космонавт КР, Герой России и Герой Кыргызстана Салижан Шарипов. Планируется, что он посетит Бишкек, Ош, Ноокат, Араван и свой родной город Узген, чтобы вдохновить молодежь на «космические» достижения.

В рамках меропрятия пройдут научно-популярное шоу «Очень научные дела», выставка «Космический феномен Кыргызстана» и познавательные концерты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369697/
просмотров: 351
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
9 апреля, четверг
17:47
