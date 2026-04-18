Главы МИД СНГ приняли заявление к юбилею первого полета в космос

Министры иностранных дел стран СНГ на заседании в Москве приняли совместное заявление, приуроченное к 65-летию полета Юрия Гагарина.

По данным портала СНГ, участники встречи подчеркнули значимость этого исторического события как общего достояния государств Содружества и подтвердили готовность развивать совместные космические программы.

В документе отмечается, что старт с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года стал возможен благодаря усилиям всех республик бывшего Союза. Сегодня этот технологический прорыв служит фундаментом для равноправного сотрудничества стран СНГ в мирном освоении космоса. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что любая деятельность на орбите должна осуществляться исключительно в мирных целях и в строгом соответствии с международным правом.

Туркменистану, как стране-председателю СНГ, поручено направить текст этого заявления в ООН и другие международные организации.