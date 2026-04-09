Мэр Бишкека подарил космонавту Салижану Шарипову именные часы

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с дважды Героем Кыргызской Республики, Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Салижаном Шариповым. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, глава столицы подчеркнул особую гордость за выдающиеся достижения космонавта, отметив его значительный вклад в развитие данной отрасли.

В знак признания заслуг Айбек Джунушалиев вручил Салижану Шарипову памятный подарок — именные наручные часы мэрии Бишкека.

Салижан Шарипов совершил свой первый полет с 23 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета на борту МТКК «Индевор» по программе STS-89. Второй полет состоялся с 14 октября 2004 года по 25 апреля 2005 года, в ходе которого он был бортинженером МКС и командиром транспортного корабля «Союз ТМА-5» вместе с Лероем Чиао.

Во время миссии он выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью почти 10 часов. Общее время пребывания Салижана Шарипова в космосе составило 201 день.