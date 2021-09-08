YouTube и другие сервисы Google перестанут работать на миллионах устройств

С 27 сентября компания Google запретит доступ к своим сервисам пользователям гаджетов с операционной системой Android 2.3. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, владельцы устройств с устаревшей операционной системой больше не смогут войти в свои аккаунты, что автоматически закрывает им доступ к большинству функций популярных сервисов Google. При попытке войти в профиль пользователь получит сообщение об ошибке авторизации.

Это закрывает возможность скачивать или обновлять приложения в Google Play, полноценно пользоваться YouTube и Google-картами. Будет невозможно получить доступ к хранилищу Google Drive и почте Gmail со старых устройств.

В Google отметили, что прекращение поддержки старого ПО связано с защитой пользователей. По словам представителей компании, авторизация в аккаунте на устройствах со старой прошивкой несет риск утечки персональных данных.

В компании не раскрывают количество устройств на базе с Android 2.3. Однако, по статистике Business of Apps, в первом квартале 2021 года число пользователей Android 2.3 составляло 11,2 миллиона человек.