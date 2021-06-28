Lenovo представила беспроводное зарядное устройство для ноутбука

Компания Lenovo сообщила о создании серийного устройства под названием Go Wireless Charging Kit, позволяющего осуществлять беспроводную подзарядку аккумулятора практически любого ноутбука. Об этом пишет сайт 24gadget.ru.

Устройство Go Wireless Charging Kit состоит из двух частей: зарядного металлического коврика толщиной 3,2 миллиметра и удлиненного адаптера беспроводной зарядки. Коврик размещается на рабочей поверхности стола и подключается к электрической сети через стандартную розетку. Адаптер беспроводной зарядки подключается к ноутбуку через разъем USB-C и закрепляется на основании ноутбука.

Разработчики из Lenovo заявляют, что Go Wireless Charging Kit можно использовать с любыми «несенсорными ноутбуками мощностью до 65 ватт». Эффективность зарядного устройства составляет 93 процента. Подзарядка подходит для ноутбуков, работающих как под управлением Windows, так и под macOS.

Комплект Lenovo Go Wireless Charging Kit выйдет на рынок уже в октябре 2021 года по цене около $140 и станет частью серии устройств Lenovo Go, в которой также предполагается выпустить внешний беспроводной аккумулятор с поддержкой стандарта Qi, беспроводные компьютерные мыши, наушники и клавиатуру.