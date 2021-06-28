00:01
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Техноблог

Lenovo представила беспроводное зарядное устройство для ноутбука

Компания Lenovo сообщила о создании серийного устройства под названием Go Wireless Charging Kit, позволяющего осуществлять беспроводную подзарядку аккумулятора практически любого ноутбука. Об этом пишет сайт 24gadget.ru.

Устройство Go Wireless Charging Kit состоит из двух частей: зарядного металлического коврика толщиной 3,2 миллиметра и удлиненного адаптера беспроводной зарядки. Коврик размещается на рабочей поверхности стола и подключается к электрической сети через стандартную розетку. Адаптер беспроводной зарядки подключается к ноутбуку через разъем USB-C и закрепляется на основании ноутбука.

Разработчики из Lenovo заявляют, что Go Wireless Charging Kit можно использовать с любыми «несенсорными ноутбуками мощностью до 65 ватт». Эффективность зарядного устройства составляет 93 процента. Подзарядка подходит для ноутбуков, работающих как под управлением Windows, так и под macOS.

Комплект Lenovo Go Wireless Charging Kit выйдет на рынок уже в октябре 2021 года по цене около $140 и станет частью серии устройств Lenovo Go, в которой также предполагается выпустить внешний беспроводной аккумулятор с поддержкой стандарта Qi, беспроводные компьютерные мыши, наушники и клавиатуру.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/199141/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
SpaceX планирует к осени обеспечить весь мир беспроводным интернетом
Компания Honor выпустит два смартфона с гибким дисплеем
Xiaomi запатентовала систему подзарядки смартфонов звуковыми волнами
Компания Microsoft перестанет поддерживать Windows 10 в октябре 2025 года
Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути
Видеозвонки, секретные чаты, таймкоды. Функции Telegram, облегчающие жизнь
Создан смартфон на российской операционной системе
В компании Google признались в слежке за пользователями
Он шикарный! Rolls-Royce выпустила кабриолет стоимостью почти $30 миллионов
Facebook представила свой аналог Clubhouse — Live Audio Rooms
Бизнес
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям? ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с&nbsp;турецкими бизнесменами Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с турецкими бизнесменами
Стипендия DAAD на&nbsp;обучение в&nbsp;КГИПИ будет предоставлена по&nbsp;результатам ОРТ Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки курить: что говорят последние исследования Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования
28 июня, понедельник
23:47
Lenovo представила беспроводное зарядное устройство для ноутбука Lenovo представила беспроводное зарядное устройство для...
23:13
В одном из каньонов Казахстана обнаружили таинственный монолит
22:46
Опасный перекресток. Бишкекчане просят не отключать светофор на улице Боконбаева
22:17
Бишкек засыхает. В парке имени Тулебердиева погибают деревья
21:52
Дорожную разметку испортили на улице Баялинова в Бишкеке