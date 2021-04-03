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Техноблог

Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone SE 3

iPhone SE 3 получит устаревший дизайн и дисплей от iPhone 8. Похоже, что классический дизайн с кнопкой Home с нами останется еще надолго, пишут СМИ.

Известный инсайдер Росс Янг, имеющий большое количество источников в индустрии дисплеев, рассказал о будущем линейки «недорогих» iPhone SE.

По его словам, следующий iPhone SE появится только в 2022 году и он будет мало чем отличаться от актуальной модели iPhone SE (2020) — то есть останется тот же 4,7-дюймовый дисплей с физической кнопкой Home под ним и дизайн от iPhone 8.

Похоже, что смартфон почти не изменится по сравнению с предшественником, ему добавят новый процессор и поддержку 5G.

Более глобальные изменения Apple запланировала на 2023 год — новый iPhone SE получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей с небольшим отверстием под фронтальную камеру, как в современных Android-смартфонах, вместо «козырька», который появился еще в iPhone X. Это значит, что с большой вероятностью смартфон не получит сканера лица Face ID, так как для него не останется места, а сканер отпечатков пальцев разместят сбоку на корпусе.

До презентации следующего iPhone SE остается еще очень много времени, поэтому более подробной информации пока нет — скорее всего, компания попытается сохранить цену в районе $400.

Напомним, что в 2020 году появился новый iPhone SE с флагманским процессором Apple A13, защитой от воды, одной камерой и старым дизайном. Изначально он стоил около 40 тысяч сомов, но его цена начала быстро падать.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/188726/
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