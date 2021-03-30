Король среди Android-устройств. Вышел новый суперсмартфон Xiaomi

Xiaomi официально представил Mi 11 Ultra. Как сообщает издание GizChina, компания назвала его «королем среди Android-устройств». Новинка получила передовую камеру и мощное техническое оснащение, а также полноценный мини-дисплей, расположенный сзади.
Базовая конфигурация новинки обладает 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и стоит 79 тысяч сомов. Топовая версия телефона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти оценена производителем в 91 тысячу 500 сомов. Официальные продажи новинки начнутся в ближайшие дни.
Также Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 11 Pro. Он получил топовый процессор Snapdragon 888, 6,81-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно зарядить до 100 процентов за 36 минут. Толщина корпуса аппарата, кстати, составляет всего
Что касается камеры, то Xiaomi Mi 11 Pro получил датчик изображения GN2 на 50 Мп. Также у смартфона есть в основной камере 13-Мп ультраширокоуголка, 8-Мп перископный модуль и 20-Мп фронталка.
Смартфон защищен от воды по стандарту IP68. Цены на Xiaomi Mi 11 Pro начинаются с 65 тысяч сомов.