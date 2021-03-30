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Техноблог

Король среди Android-устройств. Вышел новый суперсмартфон Xiaomi

Фото из интернета. Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi официально представил Mi 11 Ultra. Как сообщает издание GizChina, компания назвала его «королем среди Android-устройств». Новинка получила передовую камеру и мощное техническое оснащение, а также полноценный мини-дисплей, расположенный сзади.

из интернета
Фото из интернета. Xiaomi Mi 11 Ultra
Смартфон оснащен 6,81-дюймовым AMOLED-экраном, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888, графическим ускорителем Adreno 660, интерфейсом USB Type-C последнего поколения. Он может похвастаться тройной основной (50 Мп + 58 Мп + 48 Мп) и 20 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев в дисплее, системой распознавания лица Face Unlock, стереодинамиками и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Корпус флагмана выполнен из закаленного стекла последнего поколения Gorilla Glass Victus и обладает водозащитой с возможностью погружения на глубину до двух метров.

из интернета
Фото из интернета. Xiaomi Mi 11 Ultra

Базовая конфигурация новинки обладает 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ и стоит 79 тысяч сомов. Топовая версия телефона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти оценена производителем в 91 тысячу 500 сомов. Официальные продажи новинки начнутся в ближайшие дни.

Также Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 11 Pro. Он получил топовый процессор Snapdragon 888, 6,81-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно зарядить до 100 процентов за 36 минут. Толщина корпуса аппарата, кстати, составляет всего 8,53 миллиметра. Этого удалось добиться с помощью новой технологии батареи.

из интернета
Фото из интернета. Xiaomi Mi 11 Pro

Что касается камеры, то Xiaomi Mi 11 Pro получил датчик изображения GN2 на 50 Мп. Также у смартфона есть в основной камере 13-Мп ультраширокоуголка, 8-Мп перископный модуль и 20-Мп фронталка.

Смартфон защищен от воды по стандарту IP68. Цены на Xiaomi Mi 11 Pro начинаются с 65 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/188113/
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