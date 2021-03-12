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Техноблог

Представлен флагманский смартфон с камерой-микроскопом

Oppo представила новый флагманский смартфон — Oppo Find X3 Pro. Об этом пишет The Verge.

Издание особо отмечает качество приближения его камеры. У нее трехмегапиксельный модуль с диафрагмой f/3,0, заявленным 60-кратным увеличением и возможностью съемки роликов Full HD. Вот пример фото монитора в режиме микроскопа:

Задняя панель смартфона выполнена в стиле «Терминатора-2». Она изготовлена из одного куска стекла, покрывающего и выступ камеры, а выглядит сделанной из жидкого металла. Ранее компания-производитель называла устройство «смартфоном с невозможной поверхностью».

В основу устройства легли чип Snapdragon 888, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+. Также экран смартфона поддерживает динамическую частоту обновления (от 5 до 120 Гц).

Оперативной памяти в Find X3 Pro — 12 ГБ, постоянной — 256 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4 500 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки (65 Вт). Цена смартфона — 1 149 евро (117 тысяч сомов). Старт продаж намечен на 14 апреля 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/186231/
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