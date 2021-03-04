Самоуничтожающиеся фото появятся в WhatsApp

Сайт WABetainfo сообщил о новой функции мессенджера WhatsApp, которая позволит более безопасно делиться секретными фотографиями. Это работает как самоуничтожающиеся сообщения, только для картинок, сообщил портал @hi-tech.

Пользователи мессенджера смогут отправить фотографию так, чтобы получатель не мог сохранить ее или переслать кому-то. Сообщение с изображением автоматически удалится после того, как собеседник его закроет.

Важно понимать, что эта функция, например, не защищает от того, что получатель может просто сфотографировать экран смартфона. Поэтому действительно конфиденциальные данные так лучше не передавать. И неизвестно, добавят ли разработчики запрет на скриншоты или запись экрана.

По словам авторов сайта WABetainfo, самоуничтожающиеся фотографии появятся в WhatsApp в ближайших обновлениях. Скорее всего, сначала в бета-версии мессенджера, а потом для всех — это может занять от нескольких недель до пары месяцев.