Крупное обновление WhatsApp. Какие сюрпризы готовят разработчики

Анонсированы новые возможности WhatsApp. Сначала отправка видео с отключенным звуком, а затем и полноценная работа на нескольких гаджетах. Функции уже начали распространять среди участников тестирования, передает ixbt.com.

Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространять среди участников бета-тестирования новую полезную функцию, которая может оказаться очень полезной любителям рассылки видео друзьям.

Пользователи смогут отключить звук в ролике, прежде чем отправить его по своим контактам. Соответствующий переключатель имеется в разделе редактирования видео.

Предполагается, что это новшество вскоре станет доступно обычным пользователям со стабильными версиями WhatsApp.

Помимо отправки видео с отключенным звуком, в ближайшее время в WhatsApp ожидаются и другие интересные новшества, включая полноценную работу на нескольких устройствах одновременно, что устранит один из главных недостатков мессенджера.