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Техноблог

Опробовать новую косметику теперь можно прямо в поиске Google

Google запустил «примерку» AR-косметики, которую можно опробовать не выходя из главной страницы поисковика. Новая функция дает виртуальный доступ к косметике таких брендов, как L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal и Charlotte Tilbury. Причем для доступа к нововведению достаточно лишь загуглить продукты этих брендов — поисковик сам сделает доступной кнопку Try on («Попробовать»).

Проект является совместным проектом поискового гиганта и двух гигантов из мира красоты — ModiFace и Perfect Corp, передает Engadget. Новая функция дает возможность опробовать новые инструменты макияжа, такие как помада или тени. Причем «примерка» возможна как на уже добавленных в коллекцию лицах моделей, так и на своем собственном. Правда, для последнего сценария придется сделать фото своего лица прямо в поисковике.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/177445/
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