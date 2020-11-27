Samsung представила первые бюджетные смартфоны 2021 года — Galaxy A12 и Galaxy A02s.

Galaxy A12 — это преемник Galaxy A11, вышедшего в марте 2020 года. Он имеет новый дизайн блока камер и значительно увеличенный объем аккумуляторной батареи. Смартфон имеет 6,5-дюймовый дисплей Infinity-V, матрица дисплея типа IPS, с разрешением HD+ и вырезом селфи-камеры на 8 Мп. Сканер отпечатка пальца имеется на боковой грани смартфона.

Фото из Интернета. Samsung Galaxy A12

На задней панели сразу четыре камеры: значительно улучшенная основная аж на 48 Мп, сверхширик на 5 Мп (остался прежним) и почти бесполезные датчик глубины на 2 Мп и макрообъектив на 2 Мп.

Смартфон относится к одним из самых бюджетных, и Samsung говорит о процессоре лишь то, что он восьмиядерный, предположительно это MediaTek Helio P35 — не самый плохой вариант для бюджетного смартфона.

Имеет версии с 3/4/6 гигабайт оперативной и 32/64/128 гигабайт флеш-памяти, к тому же ее можно расширить картами microSD. Емкость батареи A12 достигла 5 000 мАч (у прошлогоднего А11 это было лишь 4 000 мАч) и имеется поддержка зарядки до 15 ватт. Samsung Galaxy A12 появится на полках магазинов в Европе в январе 2021 года по цене от 179 евро за модель с 3/32 гигабайтами памяти. Наших цен не сообщают, но надеемся, что они традиционно ниже европейских.

Теперь о Galaxy A02s: он имеет аналогичный 6,5-дюймовый дисплей Infinity-V, матрица типа IPS с разрешением HD+ и фронталкой в аналогичном вырезе, но лишь на 5 Мп. На задней панели три камеры: основная на 13 Мп и два почти бесполезных модуля на 2 Мп: датчик глубины и макро. Смартфон имеет процессор с 8 ядрами на частоте 1,8 Ггц, скорее всего, это Qualcomm Snapdragon 450 (значительный шаг вперед для самых дешевых смартфонов от корейцев в целом).

Фото из Интернета. Samsung Galaxy A02s

Он будет доступен лишь в варианте с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами флеш-памяти, расширяемой с помощью карт microSD. Аккумулятор внушителен: на 5 000 мАч с зарядкой до 15 Вт (у А01 — всего 3 000).

Samsung Galaxy A02s будет предложен в феврале 2021 года по цене в 150 евро.