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Техноблог

Ученые создали «оживляющий» спрей. На что он способен и зачем нужен

Фото City University of Hong Kong

Ученые из Городского университета Гонконга создали «оживляющий» магнитный аэрозоль. Об этом сообщило издание @hi-tech.

Вещество в аэрозоле представляет смесь поливинилового спирта, глютена и частиц железа. Если покрыть им небольшие предметы, то они под воздействием магнитного поля начнут катиться, переворачиваться или ползать по столу так, словно они живые существа.

Ученые из Городского университета Гонконга считают, что их изобретение позволит создавать роботизированные микросистемы, способные передвигаться тогда, когда это необходимо. Например, такие системы можно использовать в медицине для транспортировки лекарств в организме. Для этого таблетки нужно будет просто сбрызнуть раствором.

По словам ученых, созданный спрей не опасен для здоровья. Покрытие, нанесенное распылением, при желании можно удалить.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/173799/
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