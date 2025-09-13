Как управлять климатом и получать энергию. Идеи изобретателя из Кыргызстана

В Кыргызстане назрела потребность в смелых решениях: климат меняется, электроэнергии не хватает, экология страдает. Но есть люди, готовые предлагать нестандартные проекты.

Изобретатель Дмитрий Небесный делится идеями — от производства стройматериалов и генерации электричества до охлаждения целых городов. Его разработки могут стать не только локальным ответом на вызовы, но и прорывом для всей страны.

Дождь заказывали?

Во многих государствах климат портится, и Кыргызстан не исключение. Среднегодовая температура воздуха растет, становится невыносимо жарко. Ледники тают, и запасов воды все меньше. Из-за засухи ухудшается рост сельхозкультур. Нам грозит опустынивание. И, конечно, всех замучил смог.

В свое время мы с моим наставником известным отечественным изобретателем Григорием Рогозиным обсуждали эти проблемы. Думали: как смягчить последствия выбросов в атмосферу от машин, ТЭЦ и частных печей?

В одной из книг о быте древних кочевых народов описано интересное явление. Наши мудрые предки хранили скоропортящиеся продукты в кожаных бурдюках, которые покрывали кошмой и поливали водой. Согласно законам физики, испаряясь, вода забирает у окружающей среды тепло. И яркое солнце, освещая кошму, испаряло воду и охлаждало бурдюк. Уникальный холодильник!

На основе тех же законов физики и с помощью технологии гидравлического удара можно подавать воду на высоту 200-300 метров над землей в распыленном состоянии и охлаждать местность. Плотность воды и воздуха различается в 800 раз. Таким образом, поднятая в небо тонна воды охладит 800 кубических метров воздуха.

Не буду забивать вам голову сложными вычислениями и терминами. Скажу лишь, что, подавая пары воды на высоту, мы сможем управлять погодой — вызывать искусственные ветер и дождь. Дмитрий Небесный

Будет происходить интенсивный воздухообмен, и проветривание нашей столицы значительно улучшится. Климат поменяется с резко континентального на умеренный. Повысится продуктивность сельского хозяйства, урожаи станут более прогнозируемыми и стабильными.

Для запуска такой технологии потребуется метеорологическая аппаратура, способная анализировать погодные данные в режиме 24/7. Чем больше воды будем подавать на высоту, тем большую площадь охладим. Предлагаю использовать для этого гидротаран — устройство, традиционно применяемое в ирригации, но имеющее гораздо больший потенциал. Чтобы управлять климатом в Бишкеке, хватило бы одной мощной установки. А весной эту воду можно омагничивать и вызывать парниковый эффект, который поможет избегать поздних заморозков и сохранять сельхозпродукцию.

Никто в мире таким пока не занимался, мы можем стать первопроходцами. Надо экспериментировать.

Электричество без рек, солнца и ветра

Много думал над тем, можно ли с помощью гидротарана генерировать электричество, и разработал проект гидроимпульсной электростанции. Она представляет собой устройство шахтного типа с трубопроводом, расходным баком, нагнетательным контуром и турбиной Пелтона. В шахту запускается вода, и в соответствии с физическими законами модулируется гидроудар. Чем она глубже, тем он сильнее, а с ним и мощность генерации. Малые варианты смогут производить от 25 до 100 тысяч киловатт.

Такая разработка актуальна, учитывая масштабы энергодефицита в республике. Кроме проблемы маловодья, при эксплуатации обычных ГЭС есть и другие трудности. Например, фактор сезонности. Зимой нагрузка на сети максимальна, а воды в реках мало. Когда тепло, воды больше, но накопить ее трудно, поскольку надо направлять на орошение.

Фото из архива собеседника. Дмитрий Небесный и гидротаран, в создании которого он участвовал

Такие станции способны обеспечивать энергией отдаленные горные села, промышленные предприятия и любые другие объекты. А еще это экологически чистая альтернатива бензиновым и дизельным генераторам.

ГЭС из багажника

В начале 2010-х у меня были и другие проекты, связанные с альтернативной энергетикой. Проводил эксперименты с ветровой электростанцией. Собрал ветряк мощностью 4 киловатта и почти запустил его. Но не нашел, куда девать вырабатываемое электричество. Проект местного изобретателя оказался никому не нужен.

Одновременно с этим разработал микроГЭС собственной конструкции. Ее мощность начиналась от 600 ватт, а установить можно было на любом ручье с перепадом высот не менее шести метров. МикроГЭС могла пригодиться тем, кто живет вдали от централизованного электроснабжения — например, чабанам и фермерам. Перевозить ее можно было в багажнике авто и даже на лошади. Увы, из-за отсутствия грантовой поддержки на приобретение технической оснастки проект пришлось свернуть.

Кыргызстан, кстати, освоил эту технологию одним из первых в мире — еще при СССР местное предприятие занялось выпуском микроГЭС. Но Союз распался, и оно обанкротилось, специалисты уехали .

По информации Министерства энергетики, спрос на электричество у нас в стране ежегодно растет на 3-10 процентов. В таких условиях вполне реально возродить проект. Но обязательно позаботиться о доступности банковских кредитов для производителей. Сегодня они неподъемные, и многие проекты (не только в энергетике, но и в других сферах), которые могли бы принести пользу народу и дать новый импульс экономике, так и остаются на бумаге. Есть еще фонды развития, но они требуют залог, а грантов не дают.

О реанимации проектов

Еще раньше, в 2005 году, сотрудничал с Академией наук — мы с помощью плазменной дуги обжигали кирпичи и полублоки. Происходило остекление. Поверхность кирпичей становилась водо-морозостойкой, а срок службы возрастал на 20-30 лет. На них можно было наносить узоры и надписи, и наружная отделка не требовалась. Из таких кирпичей построили дом и несколько заборов.

Помню, мы участвовали в одной выставке, и о нас написали в журнале. Потом звонило много заинтересованных людей. Казалось, вот-вот будет запущено крупное производство. Но себестоимость нашей продукции на тот момент была довольно высокой, и на одном энтузиазме мы долго не продержались.

Полагаю, сейчас с учетом более совершенных технологий можно было бы реанимировать и этот проект. Не только для выпуска кирпичей, но и для утилизации токсичных отходов — с помощью плазмы превращать их в стекловидную массу, инертную к окружающей среде, и спокойно захоранивать.

Невооруженным глазом видно, что экономика республики на подъеме. Однако для устойчивого роста необходимо инвестировать деньги в науку и укреплять энергетическую независимость, реализуя потенциал альтернативных технологий. Возможно, некоторые мои идеи кажутся фантастическими, но давайте не бояться пробовать новое. Пора Кыргызстану из импортера идей и технологий становиться экспортером.