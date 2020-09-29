23:02
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Техноблог

«Самый быстрый» электросамолет в мире испытала Rolls-Royce

Фото Rolls-Royce. Электросамолет ACCEL

Rolls-Royce объявила о завершении наземных испытаний электросамолета ACCEL. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Заявлено, что одноместный ACCEL получит три осевых электродвигателя 750R, скомпанованных в силовую установку мощностью 500 лошадиных сил. Питание обеспечит аккумуляторная батарея, состоящая из более чем 6 тысяч отдельных ячеек, позволяющих преодолеть 320 километров на одном полном заряде. Rolls-Royce утверждает, что максимальная скорость самолета превысит 480 километров в час.

Наземные испытания включали запуск гребного винта на его полную скорость (примерно 2 тысячи 400 об/мин), оптимизацию работы системы и сбор данных для дальнейшего анализа.

ACCEL должен совершить первый полет в конце года, а первая попытка полета на дальние дистанции запланирована на начало 2021-го.

«Завершение наземных испытаний для проекта ACCEL — большое достижение для команды и еще один важный шаг на пути к установлению мирового рекорда», — заявил Роб Уотсон, директор Rolls-Royce Electrical.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/166750/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Крупнейший в мире гидросамолет испытали в Китае
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Пакистана
Пять самолетов в лизинг хочет купить государственная авиакомпания «Кыргызстан»
Вопрос о возобновлении авиасообщения рассмотрят 25 мая
Беспилотный истребитель придумала американская компания
В Кыргызстане запретили использовать самолеты старше 25 лет
Истребитель F-35 смог зависнуть в воздухе на несколько секунд
Airbus показал, как работает его новейший самолет BelugaXL
Новейший Boeing 777X совершил первый полет
Airbus научил самолеты взлетать без вмешательства пилотов
Популярные новости
Пользователи смартфонов переходят на&nbsp;доступные модели Пользователи смартфонов переходят на доступные модели
Из-за болезни музыкант не&nbsp;мог играть на&nbsp;пианино 20&nbsp;лет. Ученые нашли решение Из-за болезни музыкант не мог играть на пианино 20 лет. Ученые нашли решение
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
29 сентября, вторник
22:45
Внедрить принципы зеленой экономики в Кыргызстане поможет Германия Внедрить принципы зеленой экономики в Кыргызстане помож...
22:17
«Самый быстрый» электросамолет в мире испытала Rolls-Royce
21:51
В Кыргызстане создали первую школу инсульта
21:28
В Пскове два кыргызстанца напали на полицейского. Их нашли спустя четыре года
21:24
Скажи «НЕТ!» коррупции. Голосуй за партию «Ата Мекен» № 6!