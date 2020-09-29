«Самый быстрый» электросамолет в мире испытала Rolls-Royce

Rolls-Royce объявила о завершении наземных испытаний электросамолета ACCEL. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Заявлено, что одноместный ACCEL получит три осевых электродвигателя 750R, скомпанованных в силовую установку мощностью 500 лошадиных сил. Питание обеспечит аккумуляторная батарея, состоящая из более чем 6 тысяч отдельных ячеек, позволяющих преодолеть 320 километров на одном полном заряде. Rolls-Royce утверждает, что максимальная скорость самолета превысит 480 километров в час.

Наземные испытания включали запуск гребного винта на его полную скорость (примерно 2 тысячи 400 об/мин), оптимизацию работы системы и сбор данных для дальнейшего анализа.

ACCEL должен совершить первый полет в конце года, а первая попытка полета на дальние дистанции запланирована на начало 2021-го.

«Завершение наземных испытаний для проекта ACCEL — большое достижение для команды и еще один важный шаг на пути к установлению мирового рекорда», — заявил Роб Уотсон, директор Rolls-Royce Electrical.