Вертикальный взлет. В Китае запустили электросамолеты для перевозки грузов

Китай успешно провел первый в мире грузовой полет электрического самолета с вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL) на морскую нефтяную платформу. Двухтонный аппарат собственной разработки преодолел более 150 километров над морем, чтобы доставить груз на морскую платформу «Хуэйчжоу 19-3».

Фото СМИ. Китай успешно провел первый в мире грузовой полет электрического самолета с вертикальным взлетом

Самолет под названием CarryAll, созданный компанией AutoFlight, уже получил все необходимые сертификаты, включая разрешение на производство и летную годность. В этот раз он доставил свежие фрукты и предметы первой необходимости, совершив 58-минутный перелет с суши на платформу. Это сделано для демонстрации технологических возможностей проекта и решение давней логистической проблемы.

Дело в том, что традиционная доставка грузов судами на удаленные морские платформы занимает около 10 часов, а доставка вертолетами, хотя и выходит быстрее, но обходится слишком дорого.

Электрический eVTOL предлагает золотую середину — он быстрый, экономичный и экологичный. Пробный полет объединил передовые технологии с практическими нуждами морских операций, открывая новые возможности для экстренных поставок грузов, удаленного наблюдения и даже борьбы с незаконным рыболовством.

CarryAll оснащен гибридной системой «подъем и круиз», позволяющей ему летать на расстояние до 200 километров со скоростью 200 километров в час. Аппарат успешно справился с непростыми условиями Южно-Китайского моря — туманом, высокой влажностью и сильными ветрами. Это доказывает, что электрическая авиация уже готова к коммерческому использованию в сложных условиях.