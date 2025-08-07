00:12
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Техноблог

Вертикальный взлет. В Китае запустили электросамолеты для перевозки грузов

Китай успешно провел первый в мире грузовой полет электрического самолета с вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL) на морскую нефтяную платформу. Двухтонный аппарат собственной разработки преодолел более 150 километров над морем, чтобы доставить груз на морскую платформу «Хуэйчжоу 19-3».

СМИ
Фото СМИ. Китай успешно провел первый в мире грузовой полет электрического самолета с вертикальным взлетом

Самолет под названием CarryAll, созданный компанией AutoFlight, уже получил все необходимые сертификаты, включая разрешение на производство и летную годность. В этот раз он доставил свежие фрукты и предметы первой необходимости, совершив 58-минутный перелет с суши на платформу. Это сделано для демонстрации технологических возможностей проекта и решение давней логистической проблемы.

Дело в том, что традиционная доставка грузов судами на удаленные морские платформы занимает около 10 часов, а доставка вертолетами, хотя и выходит быстрее, но обходится слишком дорого.

Электрический eVTOL предлагает золотую середину — он быстрый, экономичный и экологичный. Пробный полет объединил передовые технологии с практическими нуждами морских операций, открывая новые возможности для экстренных поставок грузов, удаленного наблюдения и даже борьбы с незаконным рыболовством.

CarryAll оснащен гибридной системой «подъем и круиз», позволяющей ему летать на расстояние до 200 километров со скоростью 200 километров в час. Аппарат успешно справился с непростыми условиями Южно-Китайского моря — туманом, высокой влажностью и сильными ветрами. Это доказывает, что электрическая авиация уже готова к коммерческому использованию в сложных условиях.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/338727/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
«Самый быстрый» электросамолет в мире испытала Rolls-Royce
Самый скоростной электросамолет создадут в Великобритании
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые создана государственная облачная платформа G-Cloud В Кыргызстане впервые создана государственная облачная платформа G-Cloud
Apple запретила официальным сервисным центрам ремонтировать старые Apple Watch Apple запретила официальным сервисным центрам ремонтировать старые Apple Watch
Почти 4&nbsp;тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в&nbsp;КР Почти 4 тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в КР
Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты
Бизнес
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: яркий летний фестиваль на&nbsp;Иссык-Куле «Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
7 августа, четверг
23:39
Вертикальный взлет. В Китае запустили электросамолеты для перевозки грузов Вертикальный взлет. В Китае запустили электросамолеты д...
23:12
Юная кыргызстанка завоевала золото на чемпионате мира по шахматам в США
22:49
В Глазго начались съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
22:23
Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии
22:00
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?