Полностью прозрачный телевизор создала компания Xiaomi

Компания Xiaomi представила Mi TV LUX Transparent Edition — устройство, которое его создатели называют первым в мире серийным прозрачным телевизором. Благодаря прозрачному экрану, не имеющему внешних рамок, изображение выглядит как висящее в воздухе, сообщило издание «Популярная механика».

Новый телевизор имеет 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей. По заявлению Xiaomi, у него бесконечный динамический коэффициент контрастности, обеспечивающий чрезвычайно насыщенный черный цвет и высокую яркость изображения. Экран отображает 1,07 миллиарда цветовых комбинаций, что выходит за рамки восприятия человеческого глаза.

Фото Xiaomi. Прозрачный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition

Работает Mi TV LUX Transparent Edition на специально доработанном под новинку чипе MediaTek 9650 с более чем 20-ю алгоритмами оптимизации и пятью сценариями использования.

Для лучшего звучания использована технология Dolby Atmos в сочетании с искусственным интеллектом, определяющим подходящий режим звука в зависимости от типа воспроизводимого контента — фильмов, спортивных трансляций, выпусков новостей и других.

Работает Mi TV LUX Transparent Edition на специально адаптированной для телевизоров операционной системе MIUI с особым интерфейсом и функцией Always-On, которая позволяет выводить на экран изображения или тестовые сообщения.

Продажи нового телевизора в Китае стартуют 16 августа.