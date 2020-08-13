Полностью прозрачный телевизор создала компания Xiaomi

Компания Xiaomi представила Mi TV LUX Transparent Edition — устройство, которое его создатели называют первым в мире серийным прозрачным телевизором. Благодаря прозрачному экрану, не имеющему внешних рамок, изображение выглядит как висящее в воздухе, сообщило издание «Популярная механика».
Новый телевизор имеет 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей. По заявлению Xiaomi, у него бесконечный динамический коэффициент контрастности, обеспечивающий чрезвычайно насыщенный черный цвет и высокую яркость изображения. Экран отображает 1,07 миллиарда цветовых комбинаций, что выходит за рамки восприятия человеческого глаза.
Для лучшего звучания использована технология Dolby Atmos в сочетании с искусственным интеллектом, определяющим подходящий режим звука в зависимости от типа воспроизводимого контента — фильмов, спортивных трансляций, выпусков новостей и других.
Работает Mi TV LUX Transparent Edition на специально адаптированной для телевизоров операционной системе MIUI с особым интерфейсом и функцией Always-On, которая позволяет выводить на экран изображения или тестовые сообщения.
Продажи нового телевизора в Китае стартуют 16 августа.