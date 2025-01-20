В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик. Об этом сообщает издание SamMobile.

На выставке CES 2025 компания представила новые линейки телевизоров QD-OLED, Neo QLED, The Frame и The Frame Pro, а также анонсировала Samsung Vision AI — набор функций на основе искусственного интеллекта.

Фото Samsung . В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик

Vision AI предоставит пользователям информацию о просматриваемом контенте (актеры, место действия, объекты), рекомендации по программам и другие удобства, улучшающие впечатления от просмотра телепередач, фильмов и сериалов.

Samsung подтвердила сотрудничество с Microsoft (Copilot) и Google для разработки Vision AI. Однако, по данным южнокорейского издания Maeil Kyungjae, фирма также активно взаимодействует с OpenAI. Партнерство предполагает использование технологий GPT, DALL-E, Whisper и o1 для реализации таких функций, как персонализированные рекомендации, чат-бот, синхронный перевод и не только.

Например, Vision AI сможет предлагать триллеры, подобные тем, которые пользователь смотрел ранее, и отвечать на вопросы о сюжете или актерах без необходимости использования смартфона.

«Новые возможности сделают просмотр контента на телевизорах Samsung еще более увлекательным и удобным, укрепляя и без того лидирующие позиции компании на рынке», — говорится в сообщении.