23:58
USD 87.45
EUR 90.16
RUB 0.85
Техноблог

В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик

В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик. Об этом сообщает издание SamMobile.

На выставке CES 2025 компания представила новые линейки телевизоров QD-OLED, Neo QLED, The Frame и The Frame Pro, а также анонсировала Samsung Vision AI — набор функций на основе искусственного интеллекта.

Samsung
Фото Samsung . В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик

Vision AI предоставит пользователям информацию о просматриваемом контенте (актеры, место действия, объекты), рекомендации по программам и другие удобства, улучшающие впечатления от просмотра телепередач, фильмов и сериалов.

Samsung подтвердила сотрудничество с Microsoft (Copilot) и Google для разработки Vision AI. Однако, по данным южнокорейского издания Maeil Kyungjae, фирма также активно взаимодействует с OpenAI. Партнерство предполагает использование технологий GPT, DALL-E, Whisper и o1 для реализации таких функций, как персонализированные рекомендации, чат-бот, синхронный перевод и не только.

Например, Vision AI сможет предлагать триллеры, подобные тем, которые пользователь смотрел ранее, и отвечать на вопросы о сюжете или актерах без необходимости использования смартфона.

«Новые возможности сделают просмотр контента на телевизорах Samsung еще более увлекательным и удобным, укрепляя и без того лидирующие позиции компании на рынке», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317217/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y
Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть сотрудников ИИ
Xiaomi презентует смарт-гантели с трекингом тренировок
Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink
Главные провалы 2024 года в сфере науки и техники назвал MIT Technology Review
LG начала продавать первый в мире прозрачный OLED-телевизор
Илон Маск анонсировал создание почтового сервиса Xmail с упрощенным интерфейсом
Эксперты назвали главную тенденцию на рынке смартфонов в 2025 году
Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp
Санкции. Google Play прекращает монетизацию приложений из России
Популярные новости
Пользователей Samsung Galaxy S21 просят обновить&nbsp;ПО: исправлена 51&nbsp;уязвимость Пользователей Samsung Galaxy S21 просят обновить ПО: исправлена 51 уязвимость
Boeing в&nbsp;прошлом году поставил в&nbsp;два раза меньше самолетов, чем Airbus Boeing в прошлом году поставил в два раза меньше самолетов, чем Airbus
Пользователям WhatsApp стала доступна функция создания стикеров из&nbsp;фото Пользователям WhatsApp стала доступна функция создания стикеров из фото
Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok
Бизнес
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
20 января, понедельник
23:40
В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик...
22:59
В Бишкеке нет неработающих лифтов, считают в муниципальном предприятии
22:39
Валерий Кичин будет играть в футбольном клубе «Барс» (Каракол)
22:24
В Казахстане задержали автора сатирического паблика Темирлана Енсебека
22:00
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно