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Техноблог

LG начала продавать первый в мире прозрачный OLED-телевизор

Компания LG Electronics выпустила на американском рынке инновационный телевизор Signature OLED T — первый в мире прозрачный OLED-телевизор с беспроводным подключением к источнику сигнала. Об этом сообщает The Verge.

LG Electronics
Фото LG Electronics

Устройство оснащается необычным прозрачным OLED-экраном с разрешением 4K и частотой обновления 120 герц. Панель может переключаться между прозрачным и непрозрачным режимами для более комфортного просмотра контента.

Отмечается, что такое решение позволяет использовать его как по прямому назначению, так и в качестве элемента дизайна интерьера. Функция T-Objet Always-On-Display отображает на экране цифровые произведения искусства, фотографии, информацию о погоде, результаты спортивных мероприятий и другой контент.

Телевизор также выделяется поддержкой технологии LG Zero Connect Box, которая, по заявлению производителя, обеспечивает беспроводную передачу видео и аудио практически без задержек. Новинка также поддерживает технологии Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, а качество изображения дополнительно улучшает процессор LG Alpha 11 AI.

В США LG Signature OLED T оценили в $60 тысяч. В ближайшее время телевизор выпустят и в других странах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314819/
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