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Техноблог

Стали известны смартфоны Xiaomi, которые обновят до HyperOS 2.1 на Android 15

Портал Xiaomitime опубликовал список гаджетов Xiaomi, которые в ближайшее время будут обновлены до фирменной прошивки HyperOS 2.1.

Xiaomi
Фото Xiaomi

Согласно данным, HyperOS 2.1 станет доступной для широкого ряда устройств, включая флагманы серий Xiaomi 13, 14 и 15, складные MIX Fold и MIX Flip, а также популярных моделей Redmi и Poco.

Помимо смартфонов, обновление получат и планшеты Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro и Pad 6S Pro 12.4. Ознакомиться с полным перечнем из 30 устройств, которые получат HyperOS 2.1 на базе Android 15, можно на сайте.

Новая прошивка обещает не только устранение известных ошибок, но и внедрение множества улучшений, направленных на повышение функциональности и стабильности системы.

HyperOS — это прошивка компании Xiaomi на базе Android, которая сочетает в себе оптимизированный пользовательский интерфейс и функции, ориентированные на производительность и удобство использования. Она выделяется интеграцией устройств в экосистеме Xiaomi, улучшенной многозадачностью, энергоэффективностью и стабильностью работы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/323245/
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