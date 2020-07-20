В Google разработали специальную татуировку для управления смартфоном

Американская компания Google разработала специальные «носимые татуировки», которые позволяют пользователям управлять своим гаджетом на новом уровне. Татуировку, как отмечается, можно нанести на пальцы или часть руки, тем самым превращая свое тело в подобие тачпада. Однако на скорое появление новинки, скорее всего, рассчитывать не стоит, отмечают эксперты. Как сообщает Cnet.com, чтобы управлять гаджетом нужно сгибать пальцы или сжимать кулак. По сути татуировка представляет собой специальную накладку. Она очень гибкая, способна принимать форму тела и не деформироваться.

Инновационный проект Google получил название SkinMarks. Уточняется, что в будущем, для того чтобы управлять гаджетом, будет достаточно, например, согнуть руку. Татуировка, которая представляет собой специальную накладку, при помощи импульсов передаст команду на смартфон и тот сможет включать музыку, печатать текст.

Предполагается, что гибкий рисунок, наносящийся на кожу — кисть, пальцы или другую область руки, — не будет деформироваться и с помощью этой татуировки, являющейся тачпадом.