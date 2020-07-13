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Техноблог

Эксперт раскрыл секретные функции смартфонов Android и iOS

Компании Apple и Google регулярно внедряют нишевые функции в обновления операционных систем, которые мало известны рядовым пользователям. Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Так, и в Android, и в iOS есть функции, которые заботятся об аппаратной части смартфона. В них есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь. В обоих операционных системах также можно посмотреть примерную информацию об износе аккумулятора. При этом на iPhone можно использовать функцию оптимизированной зарядки. Она позволяет сократить время вредного для девайса состояния, когда смартфон подключен к сети и при этом уже заряжен.

По словам эксперта, немногочисленные владельцы смартфонов знают о полезном встроенном функционале по работе с файлами. Например, в приложении «Файлы» на iOS есть возможность сканировать документы. Этот функционал также есть в некоторых оболочках Android, например у Samsung, а в «стоковом» Android сканировать можно ​через Google Drive.

«На iPhone также богатый встроенный функционал по обработке фото и видео: можно не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, изменять размер кадра», — добавил он. Обе системы также поддерживают запись видео с экрана смартфона.

Эксперт добавил, что в Android и iOS предусмотрен функционал по предотвращению нежелательного доступа к информации пользователя со стороны других. Например, с гаджета, на котором стоит защита на входе, возможно удаленно стереть информацию, а также посмотреть, где он находится, что может быть полезно в случае кражи телефона.

На некоторых Android-смартфонах есть возможность прятать приложения, скрывать сообщения или фотографии. На системе iOS в настоящее время можно только скрывать фото, отметил Владимир Гриценко.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/159179/
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