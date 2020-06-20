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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Скачай! В Кыргызстане появилась первая игра про ала качуу для смартфонов

В Кыргызстане появилась первая игра-сериал про ала качуу (похищение невесты) для смартфонов под названием «Весна в Бишкеке». Ее авторами стали фонд «Открытая линия», активист и сценарист Мария Середа, UX-специалист Ирина Леу, художница Татьяна Зеленская и программист Влад Касаткин.

Как отметили в фонде, главная задача игры — дать девочкам информацию об их правах и о законах, которые могут защитить их в случае ала качуу.

«Сама игра выглядит как анимированный комикс, только игрок не следит за приключениями, а сам становится главным героем, выбирает реплики и действия, которые могут изменить сюжет. Ему придется решать, стоит ли вмешиваться в отношения другой семьи, делать сложный выбор между влюбленностью и дружбой, ставить перед собой много других вопросов, в которые никогда не вникаешь, пока не окажешься на этом месте», — рассказали авторы.

Несмотря на то что вся игра происходит от имени подруги, во время прохождения одной главы можно почувствовать себя на месте похищенной девушки и решить за нее, остаться в доме похитителя или уйти.

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Все события игры происходят на улицах весеннего Бишкека, а также в окрестных селах — их можно узнать в иллюстрациях, которые создала Татьяна Зеленская, известная в Кыргызстане и за его пределами своими мультфильмами и проектами о правах девочек и женщин.

«Играть в «Весну в Бишкеке» можно на русском и кыргызском языках. Всего в интерактивной «книге» будет 11 глав, сейчас доступны первые 3. Остальные главы будут выходить как еженедельный сериал — следить за датами можно в соцсетях», — отмечают авторы.

Скачать игру можно бесплатно на телефон с ОС Android или iOS.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156823/
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