Похищение человека вместо ала качуу. В ЖК предлагают поправки в Уголовный кодекс

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» в первом чтении.

Инициатор законопроекта — депутат Кубанычбек Самаков. Он предлагает в действующей редакции статьи 172 Уголовного кодекса КР термин «адамды ала качуу» («умыкание») заменить термином «адамды уурдоо» («похищение человека»). По словам нардепа, это будет способствовать единообразному применению терминов в уголовном законодательстве, устранит путаницу в описании одного из видов уголовных преступлений.

В законопроекте говорится, что термин «ала качуу» для многих граждан имеет более нейтральное значение. Поскольку наряду с насильственными похищениями в Кыргызстане распространены так называемые «ала качуу». Это происходит, когда женщина согласна на брак, но:

родители женщины не хотят выдавать ее замуж за того мужчину, кого она выбрала;

финансовое положение родственников жениха и/или невесты не позволяет организовать дорогостоящие мероприятия («алдына түшүү», «кыз узатуу», «үйлөнүү тою»);

проводить торжественные мероприятия нежелательно из-за траура (недавняя смерть близкого родственника жениха или невесты) и так далее.

В этом случае часто побег или похищение инсценируют, так как фактически мужчина и женщина создают семью по обоюдному согласию.

«Использование одинакового термина «ала качуу» как к добровольному союзу мужчины и женщины, так и к насильственному похищению ведет к путанице. Из-за этого граждане и сотрудники правоохранительных органов могут более терпимо относиться к реальным случаям преступления против женщины», — отметил нардеп.

В ходе обсуждения депутат Бекмурза Эргешов отметил, что статья «адамды уурдоо» предусмотрена и в других законах, и предложил оставить термин «адамды ала качуу» без изменений. Депутаты Айсулуу Мамашова и Алишер Эрбаев поддержали законопроект и внесли ряд предложений.