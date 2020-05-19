Археологи раскопают корабль викингов впервые за 100 лет

В июне археологи из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) начнут раскопки на корабле викингов Gjellestad. Об этом сообщила «Популярная механика».

Корабль обнаружили в 2018 году. Он находится всего в полуметре под поверхностью земли на ферме в графстве Эстфолл (Норвегия). Протяженность судна — примерно 20 метров , а возраст — около 1 тысячи 200 лет, хотя датировка пока приблизительная.

Монументальные корабли-могильники, такие как «Гьеллестад», возводились для наиболее влиятельных людей, живших на юге Норвегии в эпоху викингов.

Корабль обнаружили в том, что осталось от кургана, так что это место, скорее всего, было кладбищем викингов столетия назад. Из-за того, что культура викингов была тесно связана с кораблями, вождей и просто знатных людей чаще всего хоронили в специально построенных судах.

Однако все не так радужно. Как показали пробы, киль корабля подвергся агрессивному воздействию грибка, который пожирает древнюю древесину.

«Очевидно, что в нынешних условиях корабль просуществует совсем недолго», — считают ученые.

Кроме того, работу осложняют жесткие меры, принятые в связи с пандемией коронавируса: работникам придется поддерживать дистанцию в 1 метр, а для каждого участника раскопок понадобится собственный комплект оборудования.

Впрочем, археологи полны энтузиазма. Прошлые раскопки кораблей викингов производили в 1868, 1880 и 1904 годах, когда на вооружении ученых не было современных приборов и методов исследований. Так что в результате можно получить уникальные данные, которые помогут по-новому взглянуть на историю и культуру северных народов.