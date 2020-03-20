22:03
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Техноблог

Поселение викингов возрастом более 1 тысячи лет нашли в Ирландии

Фото Archaeological Projects Ltd. На месте раскопок

В Ирландии археологи обследовали участок, отведенный под строительство у стен Дублинского замка, и обнаружили следы древнего поселения, которое более тысячи лет назад викинги использовали в качестве военной базы. Об этом сообщил The History Blog.

По его данным, поселение викингов датировали IX веком. Археологи раскопали остатки рва, частокола и набережной. Это первый город викингов на территории современной Ирландии.

Поселение стояло на берегу. Вероятно, викинги использовали его в качестве военной базы. В бухте стояли их корабли, на которых они совершали набеги на гэльские поселения. Происходило это примерно с 795 года. Однако на протяжении полувека викинги не строили баз.

Archaeological Projects Ltd
Фото Archaeological Projects Ltd. На месте раскопок

Все изменилось около 841 года. Тогда викинги под предводительством военачальника Тургесия захватили гэльское поселение, которое называлось на местном наречии Дубн Линн. В раннем классическом ирландском языке слово dubh означало «черный» или «темный», а linn — «бассейн».

Город стоял на слиянии рек Лиффи и Поддл, на берегу Ирландского моря. Это естественная хорошо защищенная гавань.

Викинги решили обосноваться в захваченном городке. Однако у его стен они построили собственную базу, надежно укрепив оборонительными сооружениями. Глубокий ров и высокий острый частокол должны были уберечь викингов от местных воинов в случае мятежа.

Читайте по теме
Необычная находка английских археологов — фигурка для настольной игры викингов

Раскопки показали, что более тысячи лет назад викинги могли размещать в Дублинском заливе до 200 кораблей. Тогда залив был гораздо шире, чем в наши дни.

Базу викингов построили у стен церкви Святого Михаила. Ее основали в VI веке, она одна из старейших церквей Ирландии. После ухода викингов камни из их поселения использовали для строительства Дублинского замка.

На месте самой базы со временем появилась сельскохозяйственная ферма, а в 1830 году там построили полицейский участок с камерами для задержанных.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147284/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Древний флот неизвестной эпохи нашли в Сербии
Скрытое послание нашли в египетском саркофаге
Храм XII века до нашей эры обнаружили в Израиле
Древнее византийское кладбище нашли в Крыму
Необычная находка английских археологов — фигурка для настольной игры викингов
Хранилище мумий в Египте нашли благодаря ворам
Древнейший лес возрастом более 300 миллионов лет нашли в Нью-Йорке
Гробницу древних греков возрастом 3 500 лет нашли археологи
Древнейший в мире храм обнаружили турецкие археологи
Корабль викингов на норвежском острове нашли с помощью радара
Популярные новости
Головокружительные маневры американского истребителя F-22 попали на&nbsp;видео Головокружительные маневры американского истребителя F-22 попали на видео
В&nbsp;связи с&nbsp;распространением коронавируса появились новые киберугрозы В связи с распространением коронавируса появились новые киберугрозы
WhatsApp получит функцию удаления сообщений WhatsApp получит функцию удаления сообщений
Новый бюджетный смартфон Galaxy A11 представила компания Samsung Новый бюджетный смартфон Galaxy A11 представила компания Samsung
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
20 марта, пятница
21:51
В Бишкеке задержали подозреваемых в краже автомобильных колес В Бишкеке задержали подозреваемых в краже автомобильных...
21:26
Поселение викингов возрастом более 1 тысячи лет нашли в Ирландии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: днем дожди
20:41
Маски, которые продают по 50 сомов на Ошском рынке, — многоразовые
20:18
Кто виноват? На улице Каралаева в Бишкеке засохли деревья