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Техноблог

Древний флот неизвестной эпохи нашли в Сербии

Фото из интернета. Останки древнего флота

Сербские археологи нашли деревянный флот неизвестной эпохи на территории археологического парка «Виминациум». Об этом сообщил ТАСС.

Находка оказалась случайной: экскаватор, работавший в расположенном по соседству с парком угольном разрезе, вскрыл пласт глины, под которым оказался древний корабль.

Прибывшие на место археологи сразу приступили к раскопкам. Рядом с кораблем длиной 15 метров и шириной 2,65 метра они нашли другие суда — как выдолбленные из огромных стволов деревьев, так и изготовленные из досок.

из интернета
Фото из интернета. Останки древнего флота

Ученые удивились находке, так как расстояние от ее места до русла Дуная составляет 2 километра. До сих пор не было известно, что в этом районе когда-либо проходило русло Дуная или какой-либо иной реки. Тем не менее об этом говорят залежи глины, речного песка и речных ракушек.

«Корабли расположены в порядке, напоминающем десантный. Создается впечатление, что они были мгновенно погребены и законсервированы под слоем ила и глины», — рассказали археологи и отправили древесину кораблей на углеродный анализ.

На территории Сербии во времена Римской империи располагалась провинция Мезия со столицей в крупном городе Виминациуме. Его население насчитывало 40 тысяч жителей. Виминациум был основан в I веке нашей эры, в V веке его разрушили гунны, затем его восстановил византийский император Юстиниан (527-565). Окончательно Виминациум уничтожили славянские племена в ходе своего переселения на юг в VI веке.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/146923/
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