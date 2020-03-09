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Техноблог

Представлены две модели недорогих смартфонов Realme 6 с отличными дисплеями

Фото Realme. Смартфон Realme 6

Компания Realme представила два новых недорогих смартфона — Realme 6 и Realme 6 Pro. Оба смартфона, несмотря на небольшую цену, получили экраны с частотой обновлений 90 герц, сообщила «Популярная механика».

У базовой модели диагональ дисплея — 6,5 дюйма, а у Pro-версии — 6,6 дюйма.

Realme 6 оснащен чипсетом Mediatek Helio G90T, в то время как модель 6 Pro использует чипсет Qualcomm Snapdragon 720G.

Realme
Фото Realme. Смартфон Realme 6
Оба аппарата имеют задние камеры с четырьмя модулями: основной из них у обоих — 64-мегапиксельный; три других у стандартной модели имеют разрешение 8, 2 и 2 мегапикселя; у Realme 6 Pro три оставшихся модуля имеют разрешение 12, 8 и 2 мегапикселя.

Realme 6 и 6 Pro оснащены аккумуляторами емкостью 4300 мАч.

Компания представила новые аппараты пока только в Индии. Realme 6 в версии с четырьмя гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайта флеш-памяти будет стоить примерно $177. Версия же с 6/12 гигабайтами — около $204, а вариант с 8/128 гигабайта — приблизительно $218.

Realme
Фото Realme. Смартфон Realme 6

Цены на Realme 6 Pro начинаются с $232 (столько стоит версия с 6/64 гигабайтами). Версия с 6/128 гигабайтами стоит около $245, а версия с 8/128 гигабайтами — примерно $260.

Продажи стандартной модели начнутся 11 марта, а модели Pro — 13 марта. Ожидается, что в будущем смартфоны представят и на других рынках.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145868/
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