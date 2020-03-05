Концепт нового электромобиля i4 рассекретила BMW

Компания BMW рассекретила концептуальный электромобиль i4. Он является предвестником серийной модели, которая должна появиться в 2021-м, сообщила «Популярная механика».

Концепт BMW i4 — четырехдверный полностью электрический Gran Coupe. Он использует технологию eDrive пятого поколения, позволившую разместить основные компоненты электропривода в одном корпусе.

Фото BMW. Концепт электромобиля i4

Машина оснащена электродвигателем, способным выдавать 530 лошадиных сил, и батареей емкостью 80 киловатт-часов. По данным BMW, запас хода концепта — до 600 километров . До первой «сотни» авто сможет разгоняться примерно за 4 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час.

Фото BMW. Концепт электромобиля i4

В салоне концепта изогнутый экран, левая часть которого используется в качестве цифровой приборной панели, а правая — мультимедийной системы.

Фото BMW. Концепт электромобиля i4

Концепт i4 должен получить серийную модель в следующем году. Производство новинки запустят на заводе BMW в Мюнхене.