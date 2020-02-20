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Техноблог

Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры Jaguar Land Rover

Фото Jaguar Land Rover. Беспилотный шаттл Project Vector

Новая разработка британского концерна позиционируется как беспилотный электромобиль для городской эксплуатации, способный взаимодействовать как с другими транспортными средствами, так и с дорожной инфраструктурой. Об этом сообщила «Популярная механика».

Jaguar Land Rover
Фото Jaguar Land Rover. Беспилотный шаттл Project Vector

4-метровый шаттл имеет ровный пол, в котором размещены как аккумуляторная батарея, так и все компоненты силовой установки. Кузов вагонной компоновки позволяет менять его конфигурацию от полностью пассажирского до грузового в зависимости от потребностей.

Jaguar Land Rover
Фото Jaguar Land Rover. Беспилотный шаттл Project Vector

Project Vector является концепт-каром, но в 2021 году концерн Jaguar Land Rover намерен начать испытания беспилотного электромобиля на улицах Ковентри. В настоящее время автопроизводитель и местные власти обсуждают условия проведения тестов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144213/
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