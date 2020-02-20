Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры Jaguar Land Rover

Новая разработка британского концерна позиционируется как беспилотный электромобиль для городской эксплуатации, способный взаимодействовать как с другими транспортными средствами, так и с дорожной инфраструктурой. Об этом сообщила «Популярная механика».

Фото Jaguar Land Rover. Беспилотный шаттл Project Vector

4-метровый шаттл имеет ровный пол, в котором размещены как аккумуляторная батарея, так и все компоненты силовой установки. Кузов вагонной компоновки позволяет менять его конфигурацию от полностью пассажирского до грузового в зависимости от потребностей.

Фото Jaguar Land Rover. Беспилотный шаттл Project Vector

Project Vector является концепт-каром, но в 2021 году концерн Jaguar Land Rover намерен начать испытания беспилотного электромобиля на улицах Ковентри. В настоящее время автопроизводитель и местные власти обсуждают условия проведения тестов.