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Храм XII века до нашей эры обнаружили в Израиле

Фото © Управление древностей Израиля. Фундамент старинного здания в Израиле. Архивное фото

Профессор Йосеф Гурфинкель с группой археологов из еврейского университета в Иерусалиме опубликовал исследование об обнаруженных руинах храма Ханаанской эпохи на месте поселения бронзового века Лахиш в районе израильского города Кирьят-Гата. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Израильским археологам удалось обнаружить несколько храмов ханаанской культуры в Шхеме, Мегиддо и Тель-Хацоре. Храм в Лахише отличается от них прямоугольной формой и несколькими боковыми залами. По такому же принципу позднее возвели Храм Соломона в Иерусалиме.

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«Лишь раз в 30 или 40 лет нам удается обнаружить ханаанский храм в Израиле. То, что мы нашли, позволяет по-новому взглянуть на то, как регион жил в древности. Трудно переоценить важность открытия», — заявил Йосеф Гурфинкель.

В комплексе сохранилось шесть колонн. Рядом с алтарем археологи нашли две небольшие бронзовые статуи, изображающие языческих богов-кузнецов.

© Управление древностей Израиля
Фото © Управление древностей Израиля. Археологи на раскопках древнего храма

При раскопках в храме и на прилегающей территории ученым удалось обнаружить ювелирные изделия, бронзовые топоры, кинжалы и даже позолоченную емкость для жидкостей с надписью «Рамзес II», говорится в сообщении Управления древностей Израиля.

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Вокруг храма располагалось большое поселение бронзового века. В настоящее время на этом месте открыт национальный парк Тель-Лахиш.

Лахиш был одним из самых важных ханаанских городов в эпоху, когда, согласно Библии, на землю Израиля пришли иудейские племена под руководством Иисуса Навина. Город дважды разрушали войска египетских фараонов, пока в 1550 году до нашей эры он окончательно не прекратил существование. Лахиш упоминался в Библии и древних египетских источниках.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144113/
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