Мощный электрический конкурент Tesla прошел испытания

Американская компания Lucid Motors опубликовала видео тестирования прототипа электрического седана Air, который — в топовой версии — должен получить силовую установку мощностью около 1 тысячи лошадиных сил. Об этом сообщила «Популярная механика».

Lucid Motors разрабатывает электрический седан Air давно. Серийный электромобиль должен дебютировать на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2020 года.

Компания поделилась видео испытания бета-прототипа Air на трех различных площадках.