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Техноблог

Мощный электрический конкурент Tesla прошел испытания

Фото Lucid Motors. Испытания конкурента Tesla

Американская компания Lucid Motors опубликовала видео тестирования прототипа электрического седана Air, который — в топовой версии — должен получить силовую установку мощностью около 1 тысячи лошадиных сил. Об этом сообщила «Популярная механика».

Lucid Motors разрабатывает электрический седан Air давно. Серийный электромобиль должен дебютировать на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2020 года.

Компания поделилась видео испытания бета-прототипа Air на трех различных площадках.

В базовой версии Air получит один электродвигатель мощностью 406 лошадиных сил и будет иметь запас хода 386 километров. В топовой — два электромотора общей мощностью около 1 тысячи лошадиных сил и будет иметь запас хода 507-644 километра.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143695/
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