Компания Nikola Motors представила возможного конкурента Tesla Cybertruck — концептуальный водородно-электрический пикап с запасом хода более 900 километров . Об этом сообщил портал Engadget.

Концептуальный пикап получил название Badger. Nikola Motors планирует выпускать его в двух вариантах — полностью электрическом и гибридном, водородно-электрическом. По словам компании, версия с гибридной силовой установкой будет иметь максимальный запас хода примерно в 600 миль (около 965 километров ).

Согласно Nikola Motors, мощность силовой установки Badger составит более 906 лошадиных сил. На разгон до 96,5 километра в час с места, как указали разработчики, у пикапа уйдет приблизительно 2,9 секунды.

Фото Nikola Motors. Водородно-электрический пикап Nikola Motors

Nikola Motors анонсировала и планы по строительству 700 водородных заправочных станций. Компания указала, что первые места для будущих станций определили.

Полноценно представить Badger Nikola Motors планируют в сентябре. Тогда же намерены начать прием предзаказов на пикап.