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Техноблог

Конкурента Tesla — водородно-электрический пикап — представила Nikola Motors

Фото Nikola Motors. Водородно-электрический пикап Nikola Motors

Компания Nikola Motors представила возможного конкурента Tesla Cybertruck — концептуальный водородно-электрический пикап с запасом хода более 900 километров. Об этом сообщил портал Engadget.

Концептуальный пикап получил название Badger. Nikola Motors планирует выпускать его в двух вариантах — полностью электрическом и гибридном, водородно-электрическом. По словам компании, версия с гибридной силовой установкой будет иметь максимальный запас хода примерно в 600 миль (около 965 километров).

Согласно Nikola Motors, мощность силовой установки Badger составит более 906 лошадиных сил. На разгон до 96,5 километра в час с места, как указали разработчики, у пикапа уйдет приблизительно 2,9 секунды.

Nikola Motors
Фото Nikola Motors. Водородно-электрический пикап Nikola Motors

Nikola Motors анонсировала и планы по строительству 700 водородных заправочных станций. Компания указала, что первые места для будущих станций определили.

Полноценно представить Badger Nikola Motors планируют в сентябре. Тогда же намерены начать прием предзаказов на пикап.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143655/
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