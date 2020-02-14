Компания Nikola Motors представила возможного конкурента Tesla Cybertruck — концептуальный водородно-электрический пикап с запасом хода более
Концептуальный пикап получил название Badger. Nikola Motors планирует выпускать его в двух вариантах — полностью электрическом и гибридном, водородно-электрическом. По словам компании, версия с гибридной силовой установкой будет иметь максимальный запас хода примерно в
Согласно Nikola Motors, мощность силовой установки Badger составит более 906 лошадиных сил. На разгон до
Nikola Motors анонсировала и планы по строительству 700 водородных заправочных станций. Компания указала, что первые места для будущих станций определили.
Полноценно представить Badger Nikola Motors планируют в сентябре. Тогда же намерены начать прием предзаказов на пикап.