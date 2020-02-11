Футуристичный электрокар Futuro-e представила компания Suzuki

Футуристичный внедорожник-купе Futuro-e совместная японско-индийская компания Maruti Suzuki India Ltd представила на международной выставке Auto Expo 2020. Об этом сообщила «Популярная механика».

По задумке создателей, Futuro-e предназначен для современной молодежи, а при его разработке учитывали актуальные тренды дизайна в сегменте компактных кроссоверов и внедорожников.

Внутри салона атмосфера фантастики и неофутуризма — вращающиеся кресла, встроенный в переднюю панель изгибающийся экран, множество дополнительных дисплеев.

Suzuki не сообщила, какую техническую начинку используют при возможной реализации концепта в виде реального автомобиля. Заявлено, что он будет полностью электрическим.

Для японской компании и ее индийских партнеров Futuro-e является своеобразной тестовой площадкой для отработки будущих дизайнерских решений.