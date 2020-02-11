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Техноблог

Китайцы первыми выпустили смартфон на мощнейшем процессоре для Android

Фото 9to5Google. Смартфон ZTE Axon 10s Pro

Компания ZTE представила первый в мире смартфон, работающий на базе мощнейшего процессора Snapdragon 865 от Qualcomm. Ожидалось, что раньше всех аппарат на топовом чипе покажет Samsung на презентации 11 февраля, но китайцы обогнали, сообщил портал 9to5Google.

ZTE Axon 10s Pro благодаря новейшему процессору Snapdragon 865 поддерживает сети 5G, может иметь до 12/256 гигабайт оперативной и встроенной памяти, оснащен AMOLED-экраном FullHD+ с диагональю 6,47 дюйма.

В каплевидный вырез встроена камера, сканер отпечатка пальца под стеклом. Емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч.

Twitter
Фото Twitter. Смартфон ZTE Axon 10s Pro

Основная камера состоит из трех модулей — основного на 48 мегапикселей, зума и широкоугольного. Селфи-камера делает снимки с разрешением 20 мегапикселей.

Цену на аппарат пока не объявили. Более того, сроки выхода новинки на рынок пока не называют. Смартфон на базе Snapdragon 865 готовит также компания Realme — устройство получит название X50 Pro.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143287/
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