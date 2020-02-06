Первое видео в разрешении 8K, снятое на смартфон, показала компания Qualcomm

Компания Qualcomm показала возможности нового мобильного процессора Snapdragon 865, производительности которого хватит для съемки видео в разрешении 8K. Об этом сообщил портал @hi-tech.
С помощью тестового образца смартфона с новым процессором Qualcomm сняла целый ролик. Оценить качество 8K-видео можно на YouTube, но не каждый смартфон или компьютер справится с проигрыванием ролика с таким разрешением.
Другое нововведение — смартфоны с новым процессором Qualcomm смогут записывать замедленное видео с высоким разрешением и частотой 960 кадров в секунду без ограничений на время. В предыдущем поколении производители ограничивали время несколькими минутами или даже секундами, потому что не хватало производительности.
По некоторым данным, первым смартфоном с процессором Snapdragon 865 станет Xiaomi Mi 10 — его презентация пройдет в первой половине февраля.