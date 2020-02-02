От кражи денег до военных действий. Как используют данные интернет-пользователей

Кыргызстан находится в активной фазе цифровизации. Вместе с приходом технологий в нашу жизнь появляются и новые угрозы.

Как и зачем защищать свои данные 24.kg рассказал руководитель учебного IT центра Green Light Даниил Кириллов.

— Обеспечивают ли мессенджеры сохранность частной жизни?

— Допустим, я разработал операционную систему, даже если вы ее купили, она моя. Вы ей пользуетесь, значит, я вами управляю.

Читайте по теме Apple пошла на уступки ФБР и упростила взлом iPhone

Создатели Telegram утверждают, что его нельзя взломать. Приложение устанавливается на операционную систему, и тут получается солидарная ответственность не только Telegram, но и, к примеру, компании Apple, если вы пользуетесь iPhone.

Задача злоумышленников — получить доступ к операционной системе, а оттуда к любому приложению. Если WhatsApp «дырявый», можно взломать любое приложение на вашем телефоне и абсолютно не важно, насколько оно защищено.

Из переписок узнают предпочтения и потом вам выдают контекстную рекламу.

В 2012 году одна компания установила роутер в общественном месте. Люди подключали свои устройства, которые имеют уникальный идентификатор. Дальше система определяла местоположение и видела, где человек чаще ходит, останавливается. Так составляется статистика, и всплывающими сообщениями ему пытаются что-то продать.

— Кому еще могут быть интересны данные пользователей?

Читайте по теме Что делать, если у вас украли телефон. Советы специалиста

— Данные о вас собирают с тех пор, как вы начинаете пользоваться интернетом. Можно вычислить предпочтения одного региона, в дальнейшем эти данные могут использовать в военных целях. К примеру, если травить кузнечиков, ничего не случится, а если травить кузнечиков в Северной Корее, что-то может произойти, потому что их там едят...

Государству могут быть интересны ваши данные, например, ему нужно знать, платите вы налоги или нет.

— Как тогда обезопасить информацию о себе и сохранить право на частную жизнь?

— Во многих странах есть закон о персональных данных, который говорит, что без согласия человека их нельзя использовать. Но законы написаны так, что их можно легко нарушить.

Например, вы платите через автомат, потом начинает сыпаться спам. Скорее всего, ничего не прочитав, вы поставили галочку, что согласны с условиями пользования. Там написано, кому будут переданы данные. Вы сами дали разрешение...

Читайте по теме Данные 267 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе

Или есть такая атака, которая называется фишинг — выуживание информации. Например, приходят письма с кнопками «кликни сюда», «получи 70 процентов скидки, для этого нажми на кнопочку»... Выполнив эти действия, человек получает троянский вирус.

Наша задача — научиться цифровой гигиене. Это как минимум поможет сохранить деньги.

— Каковы базовые принципы цифровой безопасности?

— Их несколько, и они просты.

Не переходить по неизвестным ссылкам. В жизни вы не ходите в непонятных, небезопасных районах. То же самое в интернете.

Обязательно использовать антивирус. Бесплатный — это не антивирус. Заплатите 1 тысячу 400 сомов за годовую подписку на троих. Это не большие деньги.

Выполнять рекомендации банков.

Не заходить на сайты, значение которых вы не знаете. Если www.sberbank.ru — это нормально, то адрес www.sberbankru.online должен насторожить.

Ставить хорошие пароли. Пароль — ваша подпись. Тяжело взламываемый пароль необязательно должен быть сложным. Нужно просто найти ассоциативный ряд. Комбинации только из букв или цифр взламываются зачастую меньше чем за минуту. Не надо везде ставить одинаковые пароли. Есть сайты, которые продают их.

Если полноценно хотите жить в цифровом мире, нужно знать принципы его работы. Человечество еще не накопило достаточного опыта, чтобы бороться с его проявлениями как с физической преступностью.

Цифровой мир не существует отдельно, он — продолжение реального. Например, девушка переписывалась с парнем, ее взломали, выложили в сеть переписку, она покончила жизнь самоубийством. Это цифровое убийство.

— Имеют ли значение страновые границы для таких преступлений?

— Интернет — глобальная сеть, вы не изолированы и не варитесь в собственном соку.

Нет и не будет волшебной таблетки от всего. Нам самим нужно защищать данные, этим также должны заниматься милиция, ГКНБ и другие структуры.

Люди думают, что после университета учиться не надо. Цифровую гигиену должны знать все. Это доступно, нужно только побороть лень.