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Общество
Сюжет: Полезные советы

Что делать, если у вас украли телефон. Советы специалиста

В конце этой недели в обеденное время трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания в связи с его профессиональной деятельностью. 

Но нередко бывает так, что вы можете потерять телефон или его могут украсть для использования личной информации, дело часто доходит и до шантажа. 

Какие меры необходимо принять, если ваш мобильный оказался в руках злоумышленников? Надо действовать быстро, чтобы мошенники не успели воспользоваться вашими личными данными.

Представитель одного из сотовых операторов Кыргызстана Ульяна Коновалова поделилась с 24.kg, как обезопасить данные в пропавшем мобильном устройстве.

1
Смените пароли

из интернета
Фото из интернета. При краже телефона необходимо сменить пароли соцсетей

Если вы потеряли телефон или его у вас украли, в первую очередь рекомендуется сменить пароли в электронной почте, к которой привязаны аккаунты в социальных сетях. Сделать это можно с любого компьютера с выходом в интернет. Чаще всего устройства на операционной системе Android работают на сервисах Google. Заблокировать и отменить синхронизацию можно моментально, зная пароль от электронной почты. Телефоны производителей Huawei и Mi можно заблокировать с помощью своего аккаунта-ID, который регистрируется при покупке смартфона. Если у вас iPhone, можно удаленно заблокировать его через iCloud.

Кстати, существуют способы удаления всех данных из телефона на расстоянии, даже если он не подключен к интернету. К примеру, сначала нужно установить на мобильном соответствующее приложение для блокировки, а затем его настроить. Если ваш телефон попытаются взломать, то начнется процесс автоматического удаления ваших данных. 

2
Свяжитесь с банком
из интернета
Фото из интернета. Если ваш телефон привязан к карте, то обратитесь в ваш банк

У многих кыргызстанцев сегодня к телефону привязаны банковские и платежные карты. Для предотвращения операций с мобильного устройства необходимо в срочном порядке обратиться в банк и заблокировать онлайн-платежи с карт.

3
Обратитесь в офис своего мобильного оператора
из интернета
Фото из интернета. Немедленно обратитесь в офис вашего мобильного оператора и заблокируйте SIM-карту

Следующее, что нужно сделать обязательно, — обратиться в офис сотового оператора, услугами которого вы пользуетесь. Напишите заявление об утере SIM-карты и пройдите стандартную процедуру по восстановлению номера.

4
Пишите заявление в милицию
из интернета
Фото из интернета. Обязательно обратитесь в милицию с заявлением о краже
 

После восстановления номера необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о краже телефона, при этом обязательно нужно иметь при себе заводскую коробку, в которой находилось устройство при покупке.

5
Обезопасьте телефон заранее
из интернета
Фото из интернета. Необходимо обезопасить свой телефон заранее

Вы должны заранее обезопасить устройство от быстрого взлома. Прямо сейчас необходимо убедиться в том, что ваш телефон имеет блокировку (по лицу/отпечатку/Bluetooth, цифровой код или графический ключ). За время, пока злоумышленник попытается обойти блокировку, вы успеете сменить личные пароли. 
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